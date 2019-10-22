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Город (Москва и область)     22.10.2019 17:10

Дом по реновации в Кунцево введут в строй в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Кунцево  программа реновации 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство дома по программе реновации жилья в Кунцево завершат в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

11-этажный дом с подземной парковкой строится на Молодогвардейской улице по индивидуальному проекту. В доме будет 69 квартир: 22 однокомнатные, 32 двухкомнатные и 15 трехкомнатных.

Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся магазины, кафе, центр информирования населения, социально-бытовые объекты.

В вестибюле будут обустроены комната консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, место для хранения колясок, зона почтовых ящиков, а также два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 630 килограммов.

Здание будет оборудовано системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охраны входов, пожарной сигнализацией, а также системой оповещения.

Прилегающая территория будет благоустроена, там появятся детская площадка, место для отдыха, а также плоскостная парковка. Рядом с домом разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Кунцево  программа реновации 

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