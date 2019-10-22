22 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство дома по программе реновации жилья в Кунцево завершат в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



11-этажный дом с подземной парковкой строится на Молодогвардейской улице по индивидуальному проекту. В доме будет 69 квартир: 22 однокомнатные, 32 двухкомнатные и 15 трехкомнатных.



Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся магазины, кафе, центр информирования населения, социально-бытовые объекты.



В вестибюле будут обустроены комната консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, место для хранения колясок, зона почтовых ящиков, а также два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 630 килограммов.



Здание будет оборудовано системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охраны входов, пожарной сигнализацией, а также системой оповещения.



Прилегающая территория будет благоустроена, там появятся детская площадка, место для отдыха, а также плоскостная парковка. Рядом с домом разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.