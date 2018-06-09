9 июня. Mossovetinfo.ru – Дома, спроектированные по стандартам программы реновации жилья в Москве, начнут строить до конца 208 года, сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин.



В настоящее время полным ходом идет проектирование этих домов и оформление документации. Строительство начнется сразу на нескольких площадках.



В программу реновации вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.