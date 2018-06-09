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Город (Москва и область)     09.06.2018 11:36

Дома по стандартам реновации начнут строить в Москве до конца года

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  жилье  программа реновации 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Дома, спроектированные по стандартам программы реновации жилья в Москве, начнут строить до конца 208 года, сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин.

В настоящее время полным ходом идет проектирование этих домов и оформление документации. Строительство начнется сразу на нескольких площадках.

В программу реновации вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  жилье  программа реновации 

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