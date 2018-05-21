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Город (Москва и область)
22.05.2018, 09:10
Дома, построенные по программе реновации, оборудуют «умными» системами оповещения о ЧС
22 мая. Mossovetinfo.ru – Дома, построенные в Москве по программе реновации жилья, будут оборудованы «умными» системами оповещения о чрезвычайных происшествиях. Об этом сообщил глава департамента ...
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 08:26
Новый автобусный маршрут соединил «Лужники» с центром Москвы
22 мая. Mossovetinfo.ru – Автобусный маршрут от стадиона «Лужники» до станции метро «Краснопресненская» запустили в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. ...
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Город (Москва и область)
21.05.2018, 15:49
Московские власти выделили 100 квартир для покупки за доплату по программе реновации
21 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выделили 100 квартир, которые участники программы реновации могут купить за доплату при реализации программы. Квартиры выделены в двух домах на Проспек...