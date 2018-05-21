22 мая. Mossovetinfo.ru – Дома, построенные в Москве по программе реновации жилья, будут оборудованы «умными» системами оповещения о чрезвычайных происшествиях. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политике города Сергей Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.



Он отметил, что положения об установке внутридомовых и поэтажных систем информирования граждан о чрезвычайных ситуациях появятся в технических требованиях для проектирования домов. Требования планируется утвердить в ближайшее время.



Коммунальные службы и МЧС уже тестируют в жилых домах системы поэтажного информирования граждан, а также системы информирования с помощью домофонов.



Кроме того, получит дальнейшее развитие система оповещения на технологической базе сети проводного вещания, охватывающей 90% многоквартирного жилого фонда Москвы.

