Другие материалы
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 12:13
Рестораторов в Москве призвали прекратить работу летних веранд 30 мая из-за ветра
30 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти попросили владельцев ресторанов и кафе прекратить работу летних веранд в среду 30 мая, в связи с сильным ветром, сообщает пресс-служба департамента торго...
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 11:32
Водителей в Москве призвали отложить поездки из-за сильного ветра
30 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок по Москве в связи с ожидающимся усилением ветра, и пользоваться общественным транспортом. ...
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 11:05
Временную разметку нанесут на дороги Москвы на время ЧМ-2018
30 мая. Mossovetinfo.ru – Около 36 километров временной разметки нанесут на дороги Москвы на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заместитель мэр столицы Петр Бирюков. ...