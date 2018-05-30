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Город (Москва и область)     30.05.2018, 11:00

Достройка ЖК «Царицыно» начнется в ближайшие месяцы - Хуснуллин

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Теги:  строительство  ЖК «Царицыно»  обманутые дольщики 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Достройка проблемного ЖК «Царицыно» начнется в течение 1-2 месяцев, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы ведем оценку площадки этого долгостроя. Параллельно оформляем документы на достройку комплекса в Минстрое. Думаю, оформление займет месяц-два, после чего начнется строительство», - приводит слова Хуснуллина официальный сайт Стройкомплекса Москвы.

По словам Хуснуллина, первая очередь проблемного ЖК «Царицыно» может быть достроена через год-полтора, вторая очередь – через 2-3 года. Таким образом будут закрыты проблемы обманутых дольщиков. Достройка третьей очереди ЖК «Царицыно», в которой нет обманутых дольщиков, может быть завершена через 5 лет.

Строительство ЖК «Царицыно» было начато в 2006 году с привлечением средств дольщиков. Застройщик заключил 4017 договоров долевого участия, из которых 3265 не были выполнены. Строительство в итоге было приостановлено. В 2017 году в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


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Теги: 
строительство  ЖК «Царицыно»  обманутые дольщики 

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