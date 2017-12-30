30 декабря. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли, еще трое пострадали в результате аварии в ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.
Сообщается, что в районе деревни Сосенки столкнулись 4 автомобиля. Обстоятельства аварии уточняются.
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