30 декабря. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли, еще трое пострадали в результате аварии в ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.



Сообщается, что в районе деревни Сосенки столкнулись 4 автомобиля. Обстоятельства аварии уточняются.