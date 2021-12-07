Два человека погибли в результаты стрельбы в МФЦ в Москве

7 декабря. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.



«Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», - написал мэр Москвы.



Он отметил, что убийцу задержали.