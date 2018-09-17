17 сентября. Mossovetinfo.ru – В московском метро установили еще два туалетных комплекса для пассажиров, сообщает портал mos.ru.



Новые комплексы установлены в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская». Они оборудованы антивандальными зеркалами, раковиной, дозатором для жидкого мыла, сушилкой для рук, держателями для туалетной бумаги, а также крючками для верхней одежды. Кроме того, туалетные комплексы оснащены тревожной кнопкой.



Всего в московском метро теперь установлено 19 туалетных комплексов, которые расположены на станциях разных линий, а также в переходах между станциями. Все они имеют по две кабинки – для мужчин и для женщин. Воспользоваться туалетным комплексом в метро можно только с помощью билета «Кошелек» на карте «Тройка». Стоимость одного посещения составляет 60 рублей.