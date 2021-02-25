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Город (Москва и область)     25.02.2021 07:32

Две новые темы появились на портале «Наш город»

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Теги:  Наш город 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» москвичи теперь могут сообщить о повреждениях лестницы, ограждения или забора на территории социально значимых учреждений. Об этом сообщает mos.ru.

Речь идет об учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения, а также поликлиник.

Сообщить об этом можно в двух специально созданных темах.

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Теги: 
Наш город 

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