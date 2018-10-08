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Город (Москва и область)     08.10.2018 08:39

Две новые выделенные полосы запущены на востоке Москвы

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Теги:  выделенные полосы  организация движения  общественный транспорт 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Две новые выделенные полосы для общественного транспорта запущены на востоке Москвы с 8 октября, сообщает портал mos.ru.

Выделенная полоса протяженностью 1,3 километра запущена на участке Шоссе Энтузиастов от улицы Плеханова до улицы Буракова по направлению в центр. На этом участке проходят маршруты 20 городских и 15 пригородных маршрутов. Городские автобусы перевозят в сутки 53 тысячи пассажиров, пригородные – 17 тысяч пассажиров. На остальной части Шоссе энтузиастов ранее уже была запущена выделенная полоса, а на участке от улицы Плеханова до улицы Буракова ее запуск был отложен из-за строительства участка Северо-Восточной хорды.

Вторая выделенная полоса запущена на Свободном проспекте и Вешняковской улице на участке от Шоссе Энтузиастов до улицы Красный Казанец. Шестикилометровая выделенная полоса будет действовать в обе стороны. На этом участке проходят маршруты 23 городских и 26 пригородных автобусов, которые ежедневно перевозят более 106 тысяч человек.

Всего в Москве действует 314 километров выделенных полос. В ближайшие два года в столице будет организовано еще 42 километра «выделенок».


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Теги: 
выделенные полосы  организация движения  общественный транспорт 

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