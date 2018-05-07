Две улицы перекроют в центре Москвы 7 мая в связи с инаугурацией Владимира Путина

7 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по двум улицам в центре Москвы перекроют в понедельник, 7 мая, в связи с проведением церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.



С 09:00 до 15:00 будет перекрыто движение на участке улицы Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка. Кроме того, нельзя будет проехать по Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье»



Церемония инаугурации пройдет в Большом Кремлевском дворце. Инаугурацию покажут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и МИР, а также сайт Вести.ру. Начало трансляции – 12:00.

