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Город (Москва и область)     07.05.2018 07:59

Две улицы перекроют в центре Москвы 7 мая в связи с инаугурацией Владимира Путина

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Теги:  инаугурация  Владимир Путин  Путин  перекрытия 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по двум улицам в центре Москвы перекроют в понедельник, 7 мая, в связи с проведением церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

С 09:00 до 15:00 будет перекрыто движение на участке улицы Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка. Кроме того, нельзя будет проехать по Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье»

Церемония инаугурации пройдет в Большом Кремлевском дворце. Инаугурацию покажут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и МИР, а также сайт Вести.ру. Начало трансляции – 12:00.

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Карта места

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Теги: 
инаугурация  Владимир Путин  Путин  перекрытия 

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