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Город (Москва и область)     15.06.2018 07:41

Движение на некоторых улицах Москвы перекрыто из-за Ураза-Байрам

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Теги:  Ураза-байрам  перекрытия 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Движение утром 15 июня ограничено на некоторых улицах Москвы в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза Байрам.

Какие улицы перекрыты, можно посмотреть здесь.


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Карта места

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Теги: 
Ураза-байрам  перекрытия 

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