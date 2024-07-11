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Город (Москва и область)     13.07.2024 08:27

Движение перекрыли в субботу днем на ряде улиц в центре Москвы в связи с проведением парада ретротранспорта

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Теги:  транспорт  перекрытия  парад  ЦАО  ограничение движения 

13 июля — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением летнего парада ретротранспорта временно перекрыто движение на нескольких улицах в центре города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 8:00 до 11:00 для движения закроют участки Садовнического проезда от Климентовского пер. до д. 25, стр. 1 на ул. Пятницкая, от д. 25 на ул. Пятницкая до ул. Большая Татарская, а также в районе д. 22/24, стр. 1 на Овчинниковской набережной. С 12:00 до 18:30 нельзя будет проехать по Чистопрудному бульвару от ул. Покровка до ул. Мясницкая и в Белгородском проезде от ул. Покровка до Чистопрудного бульвара», – говорится в сообщении.

Также с 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени – не более 10 минут – будут закрывать участки: в Садовническом проезде от д. 22/24, стр. 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста; на Большом Устьинском мосту; в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до ул. Яузская; на Яузском бульваре от ул. Яузская до Подколокольного пер.; на Покровском бульваре от Подколокольного пер. до ул. Покровка.

Также на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде до окончания парада нельзя парковаться.

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Карта места

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Теги: 
транспорт  перекрытия  парад  ЦАО  ограничение движения 

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