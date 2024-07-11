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13.07.2024, 08:27
Движение перекрыли в субботу днем на ряде улиц в центре Москвы в связи с проведением парада ретротранспорта
13 июля — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением летнего парада ретротранспорта временно перекрыто движение на нес...
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Город (Москва и область)
12.07.2024, 06:31
Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне
12 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что утвержден проект реконстр...
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Город (Москва и область)
11.07.2024, 10:53
Количество предприятий общественного питания в столице при Собянине увеличилось почти втрое
11 июля — Mossovetinfo.ru — С начала года количество кафе и ресторанов в Москве увеличилось почти на 600 заведений, а с ...