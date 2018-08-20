20 августа. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по улице Ильинка будет перекрыто с 08:00 23 августа до 06:00 3 сентября, сообщает Единый транспортный портал Москвы.



Движение будет перекрыто в связи с проведением военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».