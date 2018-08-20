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Город (Москва и область)     20.08.2018 14:53

Движение по Ильинке перекроют с 23 августа по 3 сентября

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Теги:  перекрытие движения  Спасская башня 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по улице Ильинка будет перекрыто с 08:00 23 августа до 06:00 3 сентября, сообщает Единый транспортный портал Москвы.

Движение будет перекрыто в связи с проведением военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  Спасская башня 

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