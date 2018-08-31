31 августа. Mossovetinfo.ru – Движение по Новоарбатскому мосту полностью восстановлено после ДТП, сообщается в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.
Ранее сообщалось, что из-за крупного ДТП все полосы Новоарбатского моста по направлению в центр были перекрыты, объезд был организован через одну из встречных полос.
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