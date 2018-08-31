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Город (Москва и область)     31.08.2018 10:01

Движение по Новоарбатскому мосту восстановлено после ДТП

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Теги:  ДТП  организация движения  ЦОДД 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Движение по Новоарбатскому мосту полностью восстановлено после ДТП, сообщается в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.

Ранее сообщалось, что из-за крупного ДТП все полосы Новоарбатского моста по направлению в центр были перекрыты, объезд был организован через одну из встречных полос.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  организация движения  ЦОДД 

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