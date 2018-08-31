31 августа. Mossovetinfo.ru – Движение по Новоарбатскому мосту полностью восстановлено после ДТП, сообщается в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.



Ранее сообщалось, что из-за крупного ДТП все полосы Новоарбатского моста по направлению в центр были перекрыты, объезд был организован через одну из встречных полос.