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Город (Москва и область)     02.12.2019 16:00

Движение по Шелепихинскому мосту ограничено до 25 декабря в связи с ремонтом

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Теги:  Шелепихинский мост  ограничение движения 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Со 2 по 25 декабря в связи с ремонтом ограничено движение по Шелепихинскому мосту, сообщается на официальном сайте транспортного комплекса Москвы.

В указанный период круглосуточно будет ограничено движение по мосту по одной полосе в каждую сторону. Движение будет организовано по 2 полосам в каждую сторону.


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Теги: 
Шелепихинский мост  ограничение движения 

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