2 декабря. Mossovetinfo.ru – Со 2 по 25 декабря в связи с ремонтом ограничено движение по Шелепихинскому мосту, сообщается на официальном сайте транспортного комплекса Москвы.



В указанный период круглосуточно будет ограничено движение по мосту по одной полосе в каждую сторону. Движение будет организовано по 2 полосам в каждую сторону.