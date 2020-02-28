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Город (Москва и область)     28.02.2020 10:43

Движение по центральному участку МЦД-2 ограничат 29 февраля и в выходные дни марта

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Теги:  МЦД-2  расписание  изменения расписания 

28 февраля. Mossovefinfo.ru – В связи с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры, в субботу 29 февраля, а также в выходные дни марта будет ограничено движение по центральному участку МЦД-2, сообщается на официальном сайте МЖД.

В период с 09:40 до 13:40 не будет движения поездов от станции Каланчевская до станции Курская.

Поезда МЦД и пригородные поезда от станции Каланчевская будут ходить только в сторону Рижской, а от станции Курская – только в сторону Подольска. На Рижском направлении в сторону Москвы поезда будут следовать до станций Дмитровская и Рижская.

Подобные ограничения движения будут действовать 29 февраля, а также 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта.

Работы по развитию путевой инфраструктуры необходимы для дальнейшей реализации проектов МЦД, в том числе развития маршрута МЦД-2 «Нахабино – Подольск» и запуска МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный».

Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».


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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  расписание  изменения расписания 

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