5 июня. Mossovetinfo.ru – Движение по Тверской улице и прилегающим переулкам перекроют для автомобилистов с 10 по 12 июня в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня России, сообщает пресс-служба Транспортного комплекса Москвы.



С 00:01 10 июня и до 06:00 13 июня будет полностью закрыто движение транспорта на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, на участке Моховой улицы от улицы Тверская до улицы Большая Никитская, и по улице Охотный ряд.



В этот же период будет закрыт проезд автомобилей по Малому Гнездниковскому, Глинищевскому, Леонтьевскому переулкам, Тверскому проезду, а также по Газетному, Никитскому и Брюсову переулкам.