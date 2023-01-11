Движение поездов на серой ветке метро ввели в график

11 января, Mossovetinfo.ru - Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Ранее сообщалось, что на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии и на Калужско-Рижской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.