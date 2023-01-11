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Город (Москва и область)     11.01.2023 09:49

Движение поездов на серой ветке метро ввели в график

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Теги:  метро  график  Серпуховско-Тимирязевская  линия  Калужско-Рижская 

11 января, Mossovetinfo.ru - Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии и на Калужско-Рижской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.

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Карта места

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Теги: 
метро  график  Серпуховско-Тимирязевская  линия  Калужско-Рижская 

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