11 января. Mossovetinfo.ru - Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро введено в график, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Ранее сообщалось, что на линии были увеличены интервалы движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская» для проверки инфраструктуры».