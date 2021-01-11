11 января. Mossovetinfo.ru - Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро введено в график, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.
Ранее сообщалось, что на линии были увеличены интервалы движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская» для проверки инфраструктуры».
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