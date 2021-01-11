 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     11.01.2021 09:31

Движение поездов на синей ветке метро введено в график

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  сбой 

11 января. Mossovetinfo.ru - Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро введено в график, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что на линии были увеличены интервалы движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская» для проверки инфраструктуры».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

11:00 Другое Цены на автомобили в России начали расти с начала года

10:10 Общество Производственный календарь на 2021 год

09:31 Город (Москва и область) Движение поездов на синей ветке метро введено в график

09:26 Мнения Вирусологи дали прогноз распространения коронавируса в России в 2021 году

09:01 В России МЧС и Минздрав готовят новые требования к сигаретам

Актуальные материалы

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

22:17 Город (Москва и область) Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году

13:58 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 23 января по 7 февраля

12:04 В России Россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о будущих пенсиях

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru