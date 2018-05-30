30 мая. Mossovetinfo.ru – Движение двух трамвайных маршрутов в центре Москвы изменили из-за падения дерева на рельсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».



Сильный ветер повалил дерево на рельсы на улице Академика Туполева. Трамвая маршрутов Б и 24 пущены в объезд по Волочаевской улице.



На месте падения дерева работают оперативные службы, автомобилистов просят быть внимательными при движении в этом районе.