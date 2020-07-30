30 июля. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 2 августа, в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с проведением Московского полумарафона, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Движение будет перекрыто по улицам, на которых будут проходить забеги с 06:30 утра и будет открываться по мере завершения забегов.
Забеги на различные дистанции в рамках Московского полумарафона будут проходить по следующему маршруту:
улица Лужники - Лужнецкая набережная - улица Хамовнический Вал - Фрунзенская набережная - Новокрымский проезд - улица Остоженка - Соймоновский проезд - Пречистенская набережная - Кремлевская набережная - Москворецкая набережная - Устьинская набережная - Котельническая набережная - Гончарная набережная - Краснохолмская набережная - разворот в обратном направлении перед Саринским проездом - Краснохолмская набережная - Гончарная набережная - Котельническая набережная - Москворецкая набережная - Кремлевская набережная - Пречистенская набережная - Фрунзенская набережная - улица Хамовнический Вал - Лужнецкая набережная - улица Лужники.
Кроме того, во время проведения полумарафона будет ограничено движение на съезде с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области, Крымской эстакаде, в Крымском проезде, на Старой площади, в Китайгородском проезде.
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