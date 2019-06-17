17 июня. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать на девятом маршруте общественного транспорта в Москве, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».



Пять электробусов начали работать на маршруте № т47, которых ходит от Бескудниковского переулка до Самотечной площади. Маршрут проходит по Дмитровскому шоссе Новослободской, Долгоруковской улицам и Садовому кольцу.



Запуск электробусов на маршруты общественного транспорта Москвы начался в сентябре 2018 года. Сегодня на девяти маршрутах работает 120 автобусов на электрической тяге. До конца года их количество вырастет до 300.