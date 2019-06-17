Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.06.2019, 13:06
Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
16 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком опубликовал схему одномандатных избирательных округов, которая действует на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 20...
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Город (Москва и область)
17.06.2019, 12:10
Электробусы вышли на девятый маршрут в Москве
17 июня. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать на девятом маршруте общественного транспорта в Москве, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс». Пять электробусов начали работ...
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Город (Москва и область)
17.06.2019, 10:53
Собянин рассказал о новой программе помощи семьям с низким доходом
17 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве открылся специализированный центр «Моя карьера», который будет помогать в поиске работы москвичам с особыми потребностями, сообщил в своем блоге мэр Москвы Серге...