Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     17.06.2019 12:10

Электробусы вышли на девятый маршрут в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электробусы  общественный транспорт 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать на девятом маршруте общественного транспорта в Москве, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».

Пять электробусов начали работать на маршруте № т47, которых ходит от Бескудниковского переулка до Самотечной площади. Маршрут проходит по Дмитровскому шоссе Новослободской, Долгоруковской улицам и Садовому кольцу.

Запуск электробусов на маршруты общественного транспорта Москвы начался в сентябре 2018 года. Сегодня на девяти маршрутах работает 120 автобусов на электрической тяге. До конца года их количество вырастет до 300.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электробусы  общественный транспорт 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

12:10 Город (Москва и область) Электробусы вышли на девятый маршрут в Москве

12:03 Власть Бывший посол России в Белоруссии Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития

11:55 Другое В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать клубнику

10:53 Город (Москва и область) Собянин рассказал о новой программе помощи семьям с низким доходом

Актуальные материалы

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня

20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва

10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru