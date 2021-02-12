Электронные билеты на электричку теперь можно купить без персональных данных

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В приложении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) билеты на пригородные электрички теперь можно купить, не вводя персональные данные, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что отмена ввода персональных данных при покупке билетов без мест произведена по приказу Минтранса.



Обновленное приложение ЦППК уже доступно в App Store и Google Play.