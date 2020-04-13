Другие материалы
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Город (Москва и область)
13.04.2020, 10:48
В Подмосковье за сутки зафиксировано 495 новых случаев заражения коронавирусом
13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 495 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коро...
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Город (Москва и область)
13.04.2020, 10:47
В Москве зафиксировано уже более 11,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
13 апреля. Mossovetinfo.ru – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 11 513. Об этом сообщили в оперативном штабе города. За сутки в столице подтверждено 1355 случа...
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Город (Москва и область)
13.04.2020, 10:28
Власти Москвы рассказали, как отличить волонтеров от мошенников
13 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса в Москве активизировались мошенники, которые пытаются под видом волонтеров нажиться на доверчивости москвичей, сообщается на пор...