13 апреля. Mossovetinfo.ru – Еще 150 человек в Москве вылечились от коронавируса, сообщила замэра Москвы Анастасия Ракова.



Таким образом, общее число вылечившихся от короанвируса в Москве достигло 837 человек.



Все вылечившиеся пациенты выписаны из больниц, но продолжают оставаться под медицинским наблюдением, а также получили соответствующие рекомендации от врачей. Для подтверждения излечения врачи проводят специальные исследования после лечения.



На 12 апреля в Москве было зафиксировано 10158 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в результате заболевания скончались 10 человек.