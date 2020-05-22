22 мая. Mossovetinfo.ru – За сутки в Москве скончались 73 человека с подтвержденным заражением коронавирусом сообщает оперативный штаб.



Таким образом, в общей сложности от коронавируса в Москве умерли 1867 человек.



По последним официальным данным, в Москве выявлено 155 335 случаев заболевания. Вылечились 40 682 человека.