28 декабря. Mossovetinfo.ru – Количество домов, включенных в программу реновации, сократилось до 5 171, соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.



Жители еще 4 домов, ранее включенных в программу реновации, приняли решение выйти из программы. Жители домов, включенных в программу по закону могут выйти из нее в любое время до момента заключения первого договора обмена жилья. Для принятия такого решения за него должны проголосовать более трети собственников квартир дома.







Программа реновации жилья в Москве была утверждена президиумом правительства Москвы 1 августа 2017 года. Программа рассчитана на 15 лет. Первые дома в рамках программы реновации начнут строить в 2018 году, однако первые переселения начнутся раньше - часть домов, уже построенных по другим программам будут отделаны в соответствии с требованиями программы для первых переселенцев.

