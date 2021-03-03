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Город (Москва и область)     03.03.2021 12:49

Еще один путепровод построят на севере Москвы

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Теги:  строительство  путепровод  дороги 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы одобрили строительство путепровода на пересечении улицы 8-го Марта и улицы Приорова с Рижским направлением МЖД, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Проект строительства предусматривает создание боковых проездов, строительство 1,6 километра дорог, обустройство отстойно-разворотной площадки с конечной станцией городского транспорта, перенос трансформаторной подстанции и переустройство воздушной кабельной линии.

Строительство путепровода должно значительно улучшить транспортную ситуацию для жителей прилегающих районов.

Ранее сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства путепровода на Ленинградском шоссе.

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Карта места

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Теги: 
строительство  путепровод  дороги 

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