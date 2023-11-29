Если утеряна карта москвича или найдена чужая – что делать

5 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве сейчас два вида карт москвича, до 1 апреля 2022 года карты выпускались с банковским приложением позже - без банковского приложения. Если потеряна, пропала карта москвича с банковским приложением, то, чтобы обезопасить денежные средства и заблокировать ее, надо срочно позвонить в банк. И лишь затем подавать заявление о выпуске новой. Это рекомендует сайт мэра.



Подать заявление на выпуск карты можно на портале mos.ru или в офисах «Мои документы» в зоне электронных услуг.



Владельцы карт москвича с бесплатным проездом на время перевыпуска могут получить временный единый социальный билет.



Если найдена чужая карта москвича - обратитесь в любой центр «Мои документы» и передайте ее работникам на ресепшене. Это самый верный и безопасный способ помочь держателю.



В департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что нередко люди публикуют в соцсетях посты в поисках владельца карты. Кроме того, они прикрепляют при этом фотографии, которые содержат персональные данные. Это может привести к тому, что информацию украдут. В ведомстве также напомнили, что нельзя использовать чужую карту — за это предусмотрен штраф.