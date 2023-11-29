 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     05.12.2023 10:35

Если утеряна карта москвича или найдена чужая – что делать

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  карта москвича  утеряна  найдена  что делать 

5 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве сейчас два вида карт москвича, до 1 апреля 2022 года карты выпускались с банковским приложением позже - без банковского приложения. Если потеряна, пропала карта москвича с банковским приложением, то, чтобы обезопасить денежные средства и заблокировать ее, надо срочно позвонить в банк. И лишь затем подавать заявление о выпуске новой. Это рекомендует сайт мэра.

Подать заявление на выпуск карты можно на портале mos.ru или в офисах «Мои документы» в зоне электронных услуг.

Владельцы карт москвича с бесплатным проездом на время перевыпуска могут получить временный единый социальный билет.

Если найдена чужая карта москвича - обратитесь в любой центр «Мои документы» и передайте ее работникам на ресепшене. Это самый верный и безопасный способ помочь держателю.

В департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что нередко люди публикуют в соцсетях посты в поисках владельца карты. Кроме того, они прикрепляют при этом фотографии, которые содержат персональные данные. Это может привести к тому, что информацию украдут. В ведомстве также напомнили, что нельзя использовать чужую карту — за это предусмотрен штраф.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
карта москвича  утеряна  найдена  что делать 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:35 Город (Москва и область) Если утеряна карта москвича или найдена чужая – что делать

08:10 В мире Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник в Пекине

21:54 В мире Синьхуа опубликовало доклад о подходе Китая к гуманомике

10:29 Общество Собянин получил премию «Юрист года» в номинации «За защиту социальных и трудовых прав граждан»

21:38 Мнения Зеленский виноват в скатывании Украины в авторитаризм - мэр Киева Кличко

Актуальные материалы

11:26 В мире Континентальный Китай не даст пространства сепаратизму Тайваня - Канцелярии Госсовета КНР

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

19:34 Город (Москва и область) Принят бюджет Москвы на 2024 год, расходная часть — 4,8 трлн рублей

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru