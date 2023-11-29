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Город (Москва и область)
05.12.2023, 10:35
Если утеряна карта москвича или найдена чужая – что делать
5 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве сейчас два вида карт москвича, до 1 апреля 2022 года карты выпускались с банковск...
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Город (Москва и область)
02.12.2023, 11:06
В Москве усовершенствовали порядок определения размера оплаты за отопление
2 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве утвердили усовершенствованный порядок расчетов за отопление, предусматриваю...
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Город (Москва и область)
29.11.2023, 14:39
Собянин и Патрушев открыли рыбный рынок "Москва – на волне" на востоке столицы
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Сергей Собянин и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев открыли рыбный рынок "Москва – ...