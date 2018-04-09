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Город (Москва и область)     09.04.2018 17:15

Эстакада на Большой Академической улице свяжет две автомобильные хорды

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Теги:  эстакады  дороги 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - В конце 2018 года в Москве начнут строить эстакаду, которая позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную хорду. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.

Она будет возведена на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе.

Кроме того, здесь построят надземный пешеходный переход. Также будут установлены шумозащитные экраны и светофоры.

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Карта места

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Теги: 
эстакады  дороги 

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