Эстакада на Большой Академической улице свяжет две автомобильные хорды

9 апреля. Mossovetinfo.ru - В конце 2018 года в Москве начнут строить эстакаду, которая позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную хорду. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.



Она будет возведена на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе.



Кроме того, здесь построят надземный пешеходный переход. Также будут установлены шумозащитные экраны и светофоры.