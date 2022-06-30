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Город (Москва и область)     30.06.2022 09:16

Евгений Козлов назначен председателем комитета по туризму в ранге первого зама аппарата мэра и правительства Москвы

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Теги:  Козлов  Москва  Евгений Козлов  комитет по туризму  туризм  аппарат мэра и правительства 

30 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июня Распоряжением 370-РМ назначил «Козлова Евгения Александровича на должность первого заместителя руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председателя Комитета по туризму города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий Мэра Москвы, освободив от замещаемой должности должность первого заместителя руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы». Распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации и приведено в прикрепленном файле.

Предыдущий председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева освобождена от должности «по собственному желанию».

Напомним, что накануне пандемии коронавируса, в конце октября 2019 года, оргкомитет премии World Travel Awards принял решение в 2020 году провести финальное награждение в Москве, сообщалось на портале горадминистрации со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
«Мы приветствуем решение организаторов World Travel Awards и благодарим их за доверие. Это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию, Москва продолжает укреплять позиции как международный туристический центр», - заявила Сергунина.
Премию World Travel Awards называют туристическим «Оскаром». Премия вручается с 1993 года в 80 номинациях за достижения в области туризма.

В конце сентября 2019 годам мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что столицу в 2019 году посетит рекордное число туристов - более 24 миллионов человек. В 2018 году в Москве побывали 23,5 миллиона туристов. В первые шесть месяцев город посетили 12 миллионов туристов.


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Теги: 
Козлов  Москва  Евгений Козлов  комитет по туризму  туризм  аппарат мэра и правительства 

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