13 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая. Об этом сообщается на портале мэра столицы.



Колонна начнет движение в 11:30 от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. В мотопараде примут участие около трех тысяч человек.



Движение транспорта по маршруту следования колонны перекроют.