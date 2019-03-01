1 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве стартует традиционный фестиваль «Московская Масленица» который пройдет с 1 по 10 марта.



Фестиваль пройдет на 23 площадках, которые расположатся как в центре Москвы, так в других городских округах. В рамках фестиваля в Москве пройдет более 1500 мастер-классов, в том числе по приготовлению блинов, уличные театральные представления, бесплатные экскурсии.



В рамках фестивальной торговли, посетители смогут попробовать более 200 видов блинов, а также сыры, мясные деликатесы из разных регионов России, более 30 сортов чая, более 40 видов морепродуктов, и традиционные блюда из разных регионов России и других стран.