19 апреля. Mossovetinfo.ru – Музыкальный фестиваль и конкурс «Московская весна a capella» пройдет с 1 по 12 мая на 51 площадке в разных округах города, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Главные фестивальные площадки традиционно разместятся в центре города: на Площади Революции и Тверской площади, на улицах Новый Арбат и Кузнецкий Мост, в Камергерском переулке.
В этом году ожидается рекордное количество зарубежных участников фестиваля. Из 25 стран приедут 55 музыкальных коллективов и исполнителей. Ожидаются участники из США, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Австрии, Китая. Кроме того, в конкурсе примут участие около 200 исполнителей из России.
В рамках фестивальной программы посетители смогут услышать выступления в самых разных музыкальных стилях: от фолка и блюза до духовной музыки и эстрады.
Победители конкурса будут определятся в четырех категориях: от одного до трех участников, от двух до четырех, от пяти до восьми и от девяти человек. Полный список фестивальных площадок и расписание выступлений опубликованы на официальном сайте организатора цикла московских городских уличных фестивалей «Московские сезоны».
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