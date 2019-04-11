11 апреля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Фестиваль пройдет на 250 площадках, которые расположатся во всех городских округах. Ряд площадок впервые будет организован в столичных храмах. Площадки фестиваля будут работать с 11:00 до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные.



В рамках фестиваля пройдет цикл благотворительных акций «Весенняя неделя добра», в рамках которой волонтерские организации проведут более сотни благотворительных мероприятий. На площадках, расположенных в храмах, пройдут выступления мужских церковных хоров, также посетителей фестиваля ждут квесты, игры, мастер-классы, экскурсии, выставки животных из приютов. Также на фестивальных площадках можно будет купить пасхальную продукцию и пожертвовать деньги для нуждающихся.