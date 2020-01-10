10 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение продлить фестиваль «Путешествие в Рождество» до 31 января, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Первоначально планировалось, что фестиваль будет проходить до 12 января, однако, решено было продлить до конца месяца. По словам Собянина, это решение было принято по просьбам москвичей.



Традиционный (уже седьмой по счету) фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 13 декабря прошлого года. Фестиваль проходит на 81 площадке, которые расположены во всех городских округах. В рамках фестиваля проходят концерты, мастер-классы, благотворительные мероприятия, спортивные соревнования, кулинарные шоу, ярмарки и другие мероприятия.