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Город (Москва и область)     08.09.2022 11:01

Фейерверки в Москве в День города запустят с 23 точек

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Теги:  День города  фейерверки 

8 сентября. Mossovetinfo.ru — Праздничный фейерверк в чсть Дня города 10 сентября будет запущен в 23 точках, расположенных во всех районах Москвы, сообщается на портале mos.ru.

Всего будет 8 точек запуска высотных фейерверков и 15 парковых точек. С точек запуска высотного фейерверка будет дано 4930 залпов, с парковых точек - более 25 тысяч залпов.

Точки запуска высотных фейерверков будут расположены по следующим адресам:

— ЦАО, Москворецкая набережная (между парящим и Большим Москворецким мостами);
— ЗАО, парк Победы (Поклонная гора, аллея Партизан);
— ЮВАО, акватория Москвы-реки (район Печатники, напротив дома 31 на улице Гурьянова);
— САО, парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, дом 1);
— СЗАО, улица Рословка, дом 5 (на территории ландшафтного парка «Митино», за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»);
— ЮЗАО, район Южное Бутово, улица Кадырова;
— ТиНАО, Троицк, Физическая улица (вблизи пожарной части № 42);
— ЗелАО, Озерная аллея, дом 4, строение 2.

Точки запуска парковых фейерверков расположатся по следующим адресам:

— ЦАО, сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, дом 3);
— ЦАО, Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9);
— ЦАО, Таганский парк (Таганская улица, дом 40–42);
— ЦАО, парк «Красная Пресня» (около Нижнего Красногвардейского пруда);
— ЦАО, сад имени Баумана (Старая Басманная улица, дом 15а, строение 4);
— СВАО, сквер по Олонецкому проезду, рядом с домом 43а на Енисейской улице;
— СВАО, Лианозовский парк (Угличская улица, дом 13);
— ВАО, Измайловский парк (аллея Большого Круга, дом 7);
— ВАО, Перовский парк (улица Лазо, владение 7);
— ВАО, парк «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1);
— ЮВАО, парк «Кузьминки» (улица Заречье, дом 3);
— ЮАО, парк имени Юрия Лужкова (проспект Андропова, дом 58а);
— ЮЗАО, Воронцовский парк (Воронцовский парк, дом 3);
— СЗАО, парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владение 50–70);
— ЗАО, парк 50-летия Октября (улица Удальцова, владение 22).

Запуск фейерверков состоится в 21:00.


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Теги: 
День города  фейерверки 

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