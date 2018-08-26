26 августа. Mossovetinfo.ru – Фильм Валерия Тодоровского «Большой» получил премию Мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Второе место досталось картине «Притяжение», третье — фильму «Дед Мороз. Битва магов».
Призовой фонд конкурса составил 100 миллионов рублей: 50 миллионов — за первое место, 30 и 20 миллионов — за второе и третье места соответственно. Награды разделят между собой режиссеры и продюсеры фильмов.
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