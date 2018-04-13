13 апреля. Mossovetinfo.ru – Фрунзенскую набережную перекроют на два дня – 14 и 15 апреля. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.



С 00:00 14 апреля до 03:00 16 апреля на набережной отремонтируют асфальт бесшовным способом.



Новое дорожное покрытие уложат без продольных и поперечных спаек. Эта технология позволит асфальту прослужить дольше.