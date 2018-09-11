11 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке в пойме реки Битца в районе Северное Бутово завершено устройство футбольного поля. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.
Поле благоустроили в рамках проведения работ по благоустройству и озеленения территории.
Основные спортивные площадки, среди которых новое футбольное поле, оборудовали северо-восточнее главного входа.
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