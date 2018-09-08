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Город (Москва и область)     08.09.2018 09:24

Где в Москве запустят фейерверки в День города

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Теги:  День города  фейерверки  праздники 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в субботу, 8 сентября, в 21:00 запустят фейерверки в честь Дня города.

Фейерверки запустят с 30 площадок. С 13 точек запустят высотные фейерверки. Еще 17 точек для запуска фейерверков созданы в парках. Со списком точек можно ознакомиться здесь.

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Теги: 
День города  фейерверки  праздники 

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