8 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в субботу, 8 сентября, в 21:00 запустят фейерверки в честь Дня города.
Фейерверки запустят с 30 площадок. С 13 точек запустят высотные фейерверки. Еще 17 точек для запуска фейерверков созданы в парках. Со списком точек можно ознакомиться здесь.
Смотрите также:
- Какие улицы перекрыты в Москве в День города
- Как работает наземный транспорт в Москве в День города
- Как работает метро в Москве в День города
- Ночные маршруты в Москве
09:52 Общество Какая погода будет в Москве в День города
09:24 Город (Москва и область) Где в Москве запустят фейерверки в День города
08:52 Город (Москва и область) Ночные маршруты в Москве
08:39 Город (Москва и область) Как работает метро в Москве в День города
08:32 Город (Москва и область) День города: как работают автобусы в Москве 8 и 9 сентября
09:52 Общество Какая погода будет в Москве в День города
09:24 Город (Москва и область) Где в Москве запустят фейерверки в День города
08:39 Город (Москва и область) Как работает метро в Москве в День города
08:32 Город (Москва и область) День города: как работают автобусы в Москве 8 и 9 сентября
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре