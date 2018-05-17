Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     17.05.2018, 16:58

Глава Мособлизбиркома ушла в отставку

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мособлизбирком  Мособлдума  отставка 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла отставку главы Мособлизбиркома Ирины Коноваловой, сообщает РБК.

Отставка принята на основании личного заявления Коноваловой.

Коновалова возглавляла Мособлизбирком с июля 2016 года, когда сменила на этом посту Ирека Вильданова. Вильданов ушел в отставку после нарушений, выявленных на выборах в Подмосковье.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мособлизбирком  Мособлдума  отставка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:56 Другое Необычно яркий и крупный полумесяц увидят москвичи 17 и 18 мая

16:58 Город (Москва и область) Глава Мособлизбиркома ушла в отставку

16:19 Общество МЧС: вечером 17 мая в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер

16:00 Город (Москва и область) Тверская улица станет пешеходной 11 и 12 июня

15:43 В мире Стоимость нефти марки Brent превысила 80$ за баррель впервые с 2014 года

Актуальные материалы

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

14:01 Власть Кудрин согласился возглавить Счетную палату

12:58 Город (Москва и область) Telegram обжаловал в Мосгорсуде решение о блокировке мессенджера в России

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru