17 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла отставку главы Мособлизбиркома Ирины Коноваловой, сообщает РБК.



Отставка принята на основании личного заявления Коноваловой.



Коновалова возглавляла Мособлизбирком с июля 2016 года, когда сменила на этом посту Ирека Вильданова. Вильданов ушел в отставку после нарушений, выявленных на выборах в Подмосковье.