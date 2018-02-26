Глава ЦИК просит власти Подмосковья разобраться с «политическими пиявками на теле выборов»

26 февраля. /Mossovetinfo.ru/. Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе заседания в понедельник сообщила, что направит письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву и руководителю Мособлизбиркома в связи с жалобой одного из кандидатов в Президенты России на обходы в Подмосковье избирателей людьми в форме с символикой «Единой России» и восхвалением чиновников местных администраций.



По словам Панфиловой, избиратели из Королева жаловались на обходы квартир молодыми людьми «в униформе, похожей на форму "Единой России"», которые спрашивали о количестве проживающих, о том, кто пойдет голосовать и «пытались вручить буклет, расхваливающий местного главу города».



«Это что такое? Политические пиявки на теле президентских выборов», - «пожалуйста, разберитесь. Именно эти методы дискредитируют работу наших коллег во многих регионах», - обратилась Панфилова к властям Подмосковья.