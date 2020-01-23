23 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы уволил Сергея Панфилова с должности главы управы Хорошево-Мневники, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что Панфилов уволен с должности главы управы по собственной инициативе.
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