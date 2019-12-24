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Город (Москва и область)     24.12.2019 13:01

Главную елку страны установили на Соборной площади Кремля

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Теги:  Кремль  елка 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Главную елку страны установили на Соборной площади Кремля, сообщается в официальном микроблоге Мосгордумы в Twitter.

Елка была срублена 13 декабря на территории Бородинского лесничества. Возраст дерева превышает 90 лет, высота ели 27 метров, размах ветвей у основания – около 6 метров.

15 декабря елка была доставлена в Москву. 25 декабря в Кремле пройдет общероссийская новогодняя елка, на которую соберутся более 6 тысяч детей со всей страны: отличники, победители олимпиад и дети-сироты.


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Карта места

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Теги: 
Кремль  елка 

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