24 декабря. Mossovetinfo.ru – Главную елку страны установили на Соборной площади Кремля, сообщается в официальном микроблоге Мосгордумы в Twitter.
Елка была срублена 13 декабря на территории Бородинского лесничества. Возраст дерева превышает 90 лет, высота ели 27 метров, размах ветвей у основания – около 6 метров.
15 декабря елка была доставлена в Москву. 25 декабря в Кремле пройдет общероссийская новогодняя елка, на которую соберутся более 6 тысяч детей со всей страны: отличники, победители олимпиад и дети-сироты.
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