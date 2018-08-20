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Город (Москва и область)     20.08.2018 11:55

Главный архитектор Москвы предложил убрать заборы и видеокамеры

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Теги:  Сергей Кузнецов  видеокамеры  заборы  инфраструктура 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что необходимо убрать из Москвы заборы и видеокамеры, оставив только те из них, которые расположены на режимных объектах.

«На территории Москвы желательно избавиться от видеокамер и заборов. В особенности это касается парков и жилых комплексов. Столичная инфраструктура должна быть максимально открытой и дружелюбной», - приводит слова Кузнецова ТАСС.

По словам Кузнецова, при строительстве парка «Зарядье» было изначально принято решение отказаться от забора. По мнению главного архитектора Москвы, в результате данного решения парк и его инфраструктура только выиграли.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Кузнецов  видеокамеры  заборы  инфраструктура 

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