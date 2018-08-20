20 августа. Mossovetinfo.ru – Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что необходимо убрать из Москвы заборы и видеокамеры, оставив только те из них, которые расположены на режимных объектах.
«На территории Москвы желательно избавиться от видеокамер и заборов. В особенности это касается парков и жилых комплексов. Столичная инфраструктура должна быть максимально открытой и дружелюбной», - приводит слова Кузнецова ТАСС.
По словам Кузнецова, при строительстве парка «Зарядье» было изначально принято решение отказаться от забора. По мнению главного архитектора Москвы, в результате данного решения парк и его инфраструктура только выиграли.
13:05 Город (Москва и область) Игровая площадка из 9 игровых зон откроется в Парке Горького
11:55 Город (Москва и область) Главный архитектор Москвы предложил убрать заборы и видеокамеры
10:58 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 21 августа из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам
10:35 В России Когда в России отменят внутренний роуминг?
09:39 Город (Москва и область) Системы вентиляции московского метро обновлены на 70%
09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа
12:51 Город (Москва и область) Около 80 парков благоустроят в Москве ко Дню города
15:25 Город (Москва и область) До конца года около 10 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации
14:17 Общество Электронную карту избирателя могут создать по аналогии с FAN ID
14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа