20 августа. Mossovetinfo.ru – Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что необходимо убрать из Москвы заборы и видеокамеры, оставив только те из них, которые расположены на режимных объектах.



«На территории Москвы желательно избавиться от видеокамер и заборов. В особенности это касается парков и жилых комплексов. Столичная инфраструктура должна быть максимально открытой и дружелюбной», - приводит слова Кузнецова ТАСС.



По словам Кузнецова, при строительстве парка «Зарядье» было изначально принято решение отказаться от забора. По мнению главного архитектора Москвы, в результате данного решения парк и его инфраструктура только выиграли.