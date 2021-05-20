Главный следователь полиции Москвы Агафьева подала в отставку

20 мая. Mossovetinfo.ru — Руководитель Главного следственного управления ГУВД Москвы генерал-майор Наталья Агафьева подала рапорт об отставке, сообщает пресс-служба столичной полиции.



Сообщается, что Агафьева подала рапорт об отставке из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии.



Агафьева начала службу в органах внутренних дел в 1978 году, а с 1985 года занимала различные руководящие должности.



