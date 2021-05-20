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Город (Москва и область)     20.05.2021 10:51

Главный следователь полиции Москвы Агафьева подала в отставку

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Теги:  Наталья Агафьева  МВД  ГУВД Москвы  отставка 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Руководитель Главного следственного управления ГУВД Москвы генерал-майор Наталья Агафьева подала рапорт об отставке, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщается, что Агафьева подала рапорт об отставке из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии.

Агафьева начала службу в органах внутренних дел в 1978 году, а с 1985 года занимала различные руководящие должности.


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Теги: 
Наталья Агафьева  МВД  ГУВД Москвы  отставка 

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