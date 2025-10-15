 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     15.10.2025 19:25

Годовой рост ВРП Москвы в 2026–2028 гг. будет находиться в диапазоне 2–3%

Теги:  Москва  экономика  прогноз  Правительство  устойчивость  инвестиции  власть  эффективность  Собянин 

15 октября — Mossovetinfo.ru — Годовой рост валового регионального продукта (ВРП) составит 2-3%, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, ссылаясь на материалы . прогноза социально-экономического развития города на 2026-2028 годы, утвержденные Правительством Москвы.

В прогнозе отмечается, что экономика Москвы демонстрирует высокую устойчивость. Ожидается, что в ближайшие три года положительная динамика сохранится.

В ближайшую трехлетку инвестиционная активность остаётся главным драйвером роста. В следующем году она составит 2,5%, а с 2027-го постепенно ускорится до 4,0–4,5% ежегодно.
Отмечается, что рост показателей обрабатывающей промышленности в 2026–2028 годах составит 7,5% ежегодно.

Также продолжит расти потребительский сектор — от 1,0% до 1,5% розничная торговля и от 2,0% до 3,0% платные услуги населению.

В 2026 году расходы могут составить почти 6,4 трлн руб., доходы - 5,94 трлн руб., дефицит - почти 448 млрд руб., сообщается в проекте закона о бюджете столицы на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.


