Другие материалы
-
Город (Москва и область)
15.10.2025, 19:58
В Мосгордуму внесен проект закона о бюджете города Москвы на 2026–2028 годы
15 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин внес 15 октября в Мосгордуму проект закона города Москвы «О б...
-
Город (Москва и область)
15.10.2025, 19:25
Годовой рост ВРП Москвы в 2026–2028 гг. будет находиться в диапазоне 2–3%
15 октября — Mossovetinfo.ru — Годовой рост валового регионального продукта (ВРП) составит 2-3%, сообщил в своем телегр...
-
Город (Москва и область)
15.10.2025, 11:31
В Москве пройдет молодежный ИТ-фестиваль – Сергунина
15 октября — Mossovetinfo.ru — 25 октября в инновационном кластере «Ломоносов» пройдет Молодежный фестиваль «ЛЦТ.Фес...