6 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное акции «Елочный круговорот».
«Елочный круговорот» - акция, в рамках которой москвичи сдают новогодние елки для дальнейшей утилизации и переработки. В 2020 году в Москве будет работать 380 пунктов утилизации новогодних елок.
Участникам голосования предлагается ответить на вопрос какая елка будет стоять у них в дни новогодних праздников (живая, искусственная, отдельные ветки, самодельная, другие варианты), а также сообщить в каком округе они проживают.
После этого участники голосования могут выбрать наиболее удобный пункт приема елок из предложенного списка, либо предложить свой вариант для организации площадок по приему елок.
Также в ходе голосования москвичи смогут выбрать даты проведения акции. Предлагается три варианта: «С 4 по 31 января», «С 4 января по 29 февраля», «С 4 января по 31 марта». Также можно предложить свой вариант.
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