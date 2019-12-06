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Город (Москва и область)     06.12.2019 16:49

Голосование, посвященное акции «Елочный круговорот», началось в «Активном гражданине»

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Теги:  Активный гражданин  голосование  акции  елки  утилизация 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное акции «Елочный круговорот».

«Елочный круговорот» - акция, в рамках которой москвичи сдают новогодние елки для дальнейшей утилизации и переработки. В 2020 году в Москве будет работать 380 пунктов утилизации новогодних елок.

Участникам голосования предлагается ответить на вопрос какая елка будет стоять у них в дни новогодних праздников (живая, искусственная, отдельные ветки, самодельная, другие варианты), а также сообщить в каком округе они проживают.

После этого участники голосования могут выбрать наиболее удобный пункт приема елок из предложенного списка, либо предложить свой вариант для организации площадок по приему елок.

Также в ходе голосования москвичи смогут выбрать даты проведения акции. Предлагается три варианта: «С 4 по 31 января», «С 4 января по 29 февраля», «С 4 января по 31 марта». Также можно предложить свой вариант.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  голосование  акции  елки  утилизация 

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