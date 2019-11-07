7 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное электробусам.



Участникам голосования предлагается ответить на два вопроса. В ответе на первый вопрос участники голосования должны ответить поддерживают ли они проект замены дизельных автобусов на электробусы в принципе, второй вопрос касается сроков реализации проекта замены автобусов на электробусы, который рассчитан до 2031 года. Горожанам предлагают решить является ли срок в 10 лет оптимальным, или проект необходимо ускорить.



В настоящее время в Москве работает 275 электробусов на 16 маршрутах наземного транспорта. До конца года в Москву поступят еще 55 электробусов. Также сообщалось, что в ноябре будет объявлен конкурс на закупку еще 300 электробусов, которые должны поступить в Москву в 2020 году.