7 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное электробусам.
Участникам голосования предлагается ответить на два вопроса. В ответе на первый вопрос участники голосования должны ответить поддерживают ли они проект замены дизельных автобусов на электробусы в принципе, второй вопрос касается сроков реализации проекта замены автобусов на электробусы, который рассчитан до 2031 года. Горожанам предлагают решить является ли срок в 10 лет оптимальным, или проект необходимо ускорить.
В настоящее время в Москве работает 275 электробусов на 16 маршрутах наземного транспорта. До конца года в Москву поступят еще 55 электробусов. Также сообщалось, что в ноябре будет объявлен конкурс на закупку еще 300 электробусов, которые должны поступить в Москву в 2020 году.
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