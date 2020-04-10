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Город (Москва и область)
10.04.2020, 12:11
Первый водитель задержан в Москве за нарушение карантина
10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве за нарушение карантина задержан первый водитель, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Мужчина был задержан на пересечении МКАД ...
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Город (Москва и область)
10.04.2020, 11:53
Городской велопрокат начал работать в Москве в ограниченном режиме
10 апреля, Mossovetinfo.ru – Система городского велопроката начала работу в Москве в ограниченном режиме, сообщается на официальном сайте банка ВТБ. Пользователям доступны 2,5 тысячи велосипе...
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Город (Москва и область)
10.04.2020, 11:01
В Москве ежедневно делают около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус - Собянин
10 апреля, Mossovetinfo.ru – Ежедневно в Москве делают около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы напомнил, что в нача...