10 апреля, Mossovetinfo.ru – Система городского велопроката начала работу в Москве в ограниченном режиме, сообщается на официальном сайте банка ВТБ.



Пользователям доступны 2,5 тысячи велосипедов более чем на 350 станциях. В связи с введенным в Москве режимом повышенной готовности, пользоваться велопрокатом пока смогут только курьеры, волонтеры и сотрудники служб, которые обеспечивают социально незащищенных граждан.



Они смогут воспользоваться специальным бесплатным тарифом «Служебный». Бесплатное время поездки составит 45 минут, после этого поездку нужно будет оплачивать в соответствии со стандартными тарифами городского велопроката.



Отмечается, что помимо обычных клининговых процедур, все велосипеды будут тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. В то же время, поскольку невозможно дезинфицировать велосипеды после каждой поездки, пользователям рекомендуется применять дополнительные меры безопасности: протирать грипсы, седло и блок управления на руле антисептическими салфетками, использовать при поездках медицинские перчатки, чаще дезинфицировать руки.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в полном объеме городская система велопроката начнет работу с 17 апреля, когда откроют вторую половину станций проката.