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Город (Москва и область)     10.04.2020 11:53

Городской велопрокат начал работать в Москве в ограниченном режиме

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Теги:  велопрокат 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – Система городского велопроката начала работу в Москве в ограниченном режиме, сообщается на официальном сайте банка ВТБ.

Пользователям доступны 2,5 тысячи велосипедов более чем на 350 станциях. В связи с введенным в Москве режимом повышенной готовности, пользоваться велопрокатом пока смогут только курьеры, волонтеры и сотрудники служб, которые обеспечивают социально незащищенных граждан.

Они смогут воспользоваться специальным бесплатным тарифом «Служебный». Бесплатное время поездки составит 45 минут, после этого поездку нужно будет оплачивать в соответствии со стандартными тарифами городского велопроката.

Отмечается, что помимо обычных клининговых процедур, все велосипеды будут тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. В то же время, поскольку невозможно дезинфицировать велосипеды после каждой поездки, пользователям рекомендуется применять дополнительные меры безопасности: протирать грипсы, седло и блок управления на руле антисептическими салфетками, использовать при поездках медицинские перчатки, чаще дезинфицировать руки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в полном объеме городская система велопроката начнет работу с 17 апреля, когда откроют вторую половину станций проката.


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Теги: 
велопрокат 

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